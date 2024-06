“Noi che ballavamo al Symbol di San Marino”: il 13 luglio il Remember con gli storici dj

Rullo di tamburi... torna il Symbol Remember giunto all’edizione numero quattro. Aperta nel 1988 e sino al 2005 la discoteca di Domagnano ospitava ogni notte migliaia fra giovani del territorio e turisti. «Il Symbol è stato il divertimento con la “D” maiuscola di generazioni intere di sammarinesi», ha spiegato il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati. Il tuffo nel passato è previsto per il 13 luglio alle 20 al Campo Reffi, con un cocktail di benvenuto. Dalle 21 cena di gala e a seguire il via alle danze con un dj set che ripercorrerà i mitici anni Novanta. In consolle: Mr Lori G, Maurizio Nari, Marco Corona e Marco Moda. Special guest “Double You” divenuto celebre per “Please Don’t Go”.