New space economy: a San Marino nasce l’Osservatorio

San Marino in orbita. Nasce sul Monte Titano il nuovo Osservatorio dedicato alla New space economy e alle New technologies. Un traguardo, quest’ultimo, che segue la scia della prima edizione del Salone internazionale San Marino Aerospace, organizzato nell’ottobre scorso, e la creazione dell’International space economy research center (Iserc). L’iniziativa promossa proprio da Iserc è stata annunciata ieri, alla presenza di esponenti del governo sanmarinese e rappresentanti di agenzie spaziali, enti di ricerca e aziende specializzate nel settore. La corsa allo spazio continua, dunque.

«Intendiamo presentare San Marino nel contesto internazionale come un laboratorio di soluzioni tecnologiche avanzate collocato nel cuore dell’Italia e dell’Europa» dichiara Fabio Righi, segretario di Stato all’Industria, notando che a fare la differenza nelle prossime sfide saranno le ridotte dimensioni del Paese nonchè un ecosistema piccolo ma completo scandito, nell’ambito economico, «da piccole e medie imprese che meglio di altre riusciranno a essere interpreti del futuro».

Ma sotto quale stella nasce l’Osservatorio? Rientrerà tra gli strumenti dell’Iserc «per coadiuvare attività di ricerca, informazione e formazione, nonché promozione e osservazione scientifica a supporto sia delle istituzioni che delle aziende», sottolinea Raffaella Greco, amministratore delegato di Tait (Titano Aerospace and Innovation Technologies) e organizzatrice di San Marino Aerospace. Quanto all’obiettivo resta il medesimo: aprire ad aziende e startup del territorio, oltre che a enti ed istituzioni pubbliche, istituti di ricerca, ed imprese sia nazionali che internazionali, che si sono distinti nel settore. Nell’occasione, è stato anche confermato che la seconda edizione di San Marino Aerospace si svolgerà nei giorni 24 e 25 settembre 2025. All’orizzonte l’eventuale tentativo di approdare a una regolamentazione comune, ponendosi al centro del dibattito sulle nuove tecnologie che «sul piano normativo e morale si sta sviluppando a più livelli ed a più riprese, non solo nel contesto italiano ed europeo, ma anche a livello mondiale».