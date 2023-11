Negozi vuoti e misteriosi a San Marino: Allarme “truffe carosello” nella vendita di veicoli

Truffe carosello nella vendita di veicoli. A denunciarle, a meno di 30 giorni dalla visita del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è Repubblica futura dopo che l’Italia ha annunciato la volontà di inserire in finanziaria un provvedimento per rafforzare i controlli dei veicoli provenienti da San Marino e Vaticano.

«Non sarà sfuggito come da mesi - spiegano da Rf - ai tradizionali punti vendita di vetture si aggiungano negozi che aprono dalla sera alla mattina con insegne improvvisate e all’interno poster di auto o qualche macchina scalcinata per segnalare che lì si può acquistare un veicolo».

In quei negozi, dichiara Rf, non si vedono persone né auto in vendita parcheggiate e sono proposte non rivolte ai sammarinesi. L’opposizione è pronta a lanciare un’interpellanza al governo per sapere se abbia varato recenti disposizioni fiscali e di interscambio commerciale favorevoli allo sviluppo di questo settore. Parole condite dalla stoccata finale: «Ci piacerebbe sapere se l’attuale buona tendenza economica, rilevata dal Fondo Monetario internazionale, sia sorretta anche da questi negozi vuoti e misteriosi».

Il timore di Rf sfiora le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata dato che il settore è attenzionato sotto l’aspetto del riciclaggio.

Da qui la richiesta di un celere intervento chiarificatore del governo per non creare problemi agli storici commercianti di auto della Repubblica e non sollevare turbative dal punto di vista dei rapporti bilaterali.