Natale a San Marino: si parte il 25 novembre con le prime iniziative

Attrazioni, sculture di cioccolato e la baita nursery per neomamme. La magica atmosfera del Natale nella più piccola Repubblica del mondo. Saranno i dolci i protagonisti assoluti de Il Natale delle Meraviglie arrivato alla 21esima edizione, al via il 25 novembre.

Ad accendere piazza della Libertà, dal 16 dicembre, sarà la Casa dei cuori dolci abitata da un mago che realizzerà cuori e ricette a base di sentimenti e buoni propositi.

Tornerà anche quest’anno la pista del ghiaccio, installata dal 25 novembre al 22 dicembre, nella cava dei Balestrieri, per pattinare sulle note delle tipiche canzoni del Natale.

Ad accogliere i golosi sarà invece la Fabbrica di cioccolato: un’area riscaldata che ospiterà laboratori e spettacoli oltre alle Poste del Polo Nord. Poi dall’8 al 10 dicembre Babbo Natale si sposterà in Galleria cassa di Risparmio in Campo Bruno Reffi.

A tutta dolcezza

Non poteva mancare per celebrare al meglio il periodo natalizio, il Grande albero che svetterà nel piazzale Domus Plebis e sarà il set perfetto per scattare foto, selfie o realizzare video a partire dal 16 dicembre, oltre al passaggio previsto dall’8 al 10 dicembre in piazza della Libertà. Imperdibile anche la mostra del mastro pasticciere Roberto Rinaldini, campione del mondo di pasticceria e gelateria che per l’occasione ha creato sculture di cioccolato raffiguranti i simboli del Titano, presso la Galleria Cassa di Risparmio e nella piazzetta Titano).

Ma non è Natale senza il calore delle tipiche baite di montagna che vedranno i tradizionali mercatini costellare le vie Eugippo e Donna Felicissima.

Numerose anche le giornate di attrazioni e spettacoli in centro fino al capodanno dove il Titano sfodererà palchi, attrazioni e musica in piazzale Lo Stradone. Finale col botto grazie alla parata itinerante dell’Epifania e ciliegina sulla torta il contest che premia con tre weekend per 2 persone le foto più belle scattate nelle principali attrazioni e pubblicate su Instagram #sanmarinounmondopiudolce. A corollario visite guidate del centro, servizio navetta, nonché 3 stazioni photo set a tema, 2 baite infopoint con staff dedicato e, a Campo Bruno Reffi, la baita nursery per le neomamme.