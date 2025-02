Morte di Paolo Mularoni, il Congresso di Stato: «Una perdita enorme»

SAN MARINO. «Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, con profondo rammarico e senso di perdita irreparabile, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paolo Mularoni, illustre Presidente di Ceramica Faetano e Del Conca USA. La tragica scomparsa rappresenta un doloroso lutto non solo per la famiglia e i suoi stretti collaboratori, ma per l’intera comunità imprenditoriale e produttiva della nostra Repubblica». In una nota diffusa oggi subito dopo la diffusione della notizia della morte dell’imprenditore il Congresso di Stato ricorda il lavoro svolto da Mularoni. «Nel corso della sua brillante carriera, Mularoni si è distinto per una visione innovativa e per la capacità di anticipare le tendenze del mercato globale, contribuendo in maniera determinante alla promozione del Made in San Marino. Recentemente, a novembre 2024, la firma dell’accordo per la partecipazione di Ceramica Faetano a Expo 2025 Osaka ha ulteriormente sancito il ruolo strategico e internazionale del gruppo, trasformando ogni sua iniziativa in un’occasione di rinnovata crescita e prestigio per l’intera industria sammarinese».

«La scomparsa di Paolo Mularoni», aggiunge la nota, «segna una perdita enorme nella storia del nostro sistema produttivo. La sua capacità di interpretare le sfide del mercato e la dedizione incrollabile verso l’eccellenza hanno tracciato un percorso esemplare, destinato a ispirare le future generazioni imprenditoriali. La sua eredità, sinonimo di innovazione e professionalità, rimarrà per sempre una fonte inesauribile di ispirazione per ogni operatore del nostro Paese. Il Congresso di Stato, unito a tutte le realtà produttive e imprenditoriali, intende rendere omaggio a un uomo il cui impegno e la cui lungimiranza hanno contribuito in maniera decisiva a rafforzare il prestigio internazionale della nostra Repubblica. Le condoglianze più sentite vanno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno potuto condividere il cammino di un uomo capace di trasformare ogni sfida in un’opportunità».