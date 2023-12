Mattarella a San Marino: “Grazie per l’aiuto durante l’alluvione in Romagna”

Dieci anni dopo Giorgio Napolitano, una visita di prestigio sul Titano. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è arrivato a San Marino per la visita di Stato, l’ultimo impegno “estero” del capo dello Stato per questo 2023. Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. L’arrivo in piazza della Libertà. L’ultima visita di un capo di Stato italiano risale al 2014 con Giorgio Napolitano. All’arrivo di Mattarella sono state esplose 21 salve di cannone. Il centro storico di San Marino è blindato e le bandiere Tricolori a fianco dei vessilli biancoazzurri hanno accompagnato il corteo presidenziale che dal confine di Dogana è salito fino a piazza della Libertà.

Il saluto ai Capitani Reggenti

Dopo gli onori militari all’interno del palazzo Pubblico sono stati presentati a Mattarella i membri del congresso di Stato (l’equivalente del governo italiano). Alle 12.30 il colloquio nel Palazzo presidenziale con gli eccellentissimi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.

“Grazie per le parole di benvenuto ha detto Mattarella - anche a nome di mia figlia e della delegazione per l’accoglienza così calorosa. San Marino e Italia sono legati dal filo di una storia millenaria. San Marino accolse Giuseppe Garibaldi e durante la Seconda Guerra Mondiale diede assistenza a migliaia di profughi. Parliamo la stessa lingua e condividiamo la stessa cultura. Nel maggio del 2021 ricordo con grande piacere la visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, che rimarcarono la voglia di intensificare i rapporti tra San Marino e Italia. Una proposta accolta dall’Italia con un lavoro comune nel nome dei nostri cittadini e della pace universale. Auspico che si rafforzi sempre più la cooperazione tra i nostri Paesi. L’Italia guarda con ammirazione alla storia di San Marino”.

“Grazie per l’aiuto durante l’alluvione”

Mattarella ha poi aggiunto: “L’Italia è al vostro fianco nel negoziato per entrare in Europa e spero che possa esserci al più presto un esito positivo. L’Italia apprezza fortemente il contributo che San Marino porta nelle organizzazioni internazionali a cui partecipa. Ringrazio San Marino e la sua protezione civile per il grande contributo dopo l’alluvione che ha colpito la vicina Romagna. Il nostro rapporto bilaterale oggi vede più che mai una forte sinergia, forte delle radici di una antica e solida amicizia”.

Verso le 13.30 verrà offerto il pranzo in onore di Mattarella presso il Palazzo dei Congressi Kursaal. Qui si terranno i discorsi per il brindisi. Nel pomeriggio è prevista la visita alla mostra fotografica “Gli scatti che fanno la storia. Visite che confermano un’amicizia longeva”, poi la visita alla Chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio il rientro a Roma.