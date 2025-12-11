Lupi a San Marino, fototrappole e numero di emergenza: “Ma non c’è aumento”

«Non si registrano aumenti numerici della popolazione di lupi rispetto agli anni precedenti». Lo spiega l’Osservatorio della Fauna Selvatica che si è riunito martedì per approfondire il tema della presenza del lupo a San Marino dopo le numerose segnalazioni. Dal monitoraggio effettuato ad inizio agosto «osservati al massimo 13 lupi». L’Osservatorio invita la cittadinanza ad «adottare comportamenti improntati alla prudenza e alla collaborazione, fondamentali per una convivenza equilibrata con la fauna selvatica». Per garantire maggiore trasparenza, verrà avviata una campagna informativa dedicata allo stato del lupo sul territorio, alle tecniche di monitoraggio e alle buone pratiche per gestire animali domestici e situazioni potenzialmente a rischio. Parallelamente saranno potenziati gli strumenti di raccolta dati: un numero di emergenza per le segnalazioni, un incremento delle fototrappole nelle aree sensibili e l’uso del “wolf howling”, tecnica che permette di localizzare i branchi tramite stimoli acustici controllati.