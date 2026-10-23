La Protezione animali sammarinesi spegne 40 candeline e fa festa

Ogni adozione salva due vite: quella dell’animale accolto e quella della persona che sceglie di aprirgli la propria casa, restituendogli fiducia e sicurezza dopo il male o l’indifferenza subiti. La Protezione animali sammarinesi spegne 40 candeline e festeggia con un libro e un’emissione filatelica. Ieri, nella Sala del Trono di Palazzo Valloni, una delegazione dell’Apas, capitanata dalla presidente Emanuela Stolfi, è stata ricevuta dai reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali, per la presentazione del francobollo e del volume “Quarant’anni con loro, per loro – Una storia di cuore”. Nel suo discorso, Stolfi ha ricordato come il volume tratteggi una storia iniziata il 4 settembre 1986, nello studio dell’avvocato Renzo Bonelli. Quel giorno, una trentina di soci fondatori sigló l’atto costitutivo dell’Associazione, «condividendo un intento che ancora oggi ne guida l’azione: dare voce agli animali e assumersi la responsabilità di proteggerli». Lo stesso spirito ha animato le tante iniziative che hanno scandito questi quarant’anni: le raccolte fondi, gli Open Day, le collaborazioni con altre associazioni e con le istituzioni, i progetti nelle scuole, la promozione di normative a tutela degli animali e le migliaia di adozioni, «alle quali si legano straordinarie storie a lieto fine». La presidente ha quindi sottolineato «come la vera forza di un’associazione risieda nelle persone: nei volontari, negli operatori, nei soci e in quanti ne sostengono il cammino». A tutte queste persone appartiene la storia raccontata nel volume. «L’onore di questa Udienza – ha concluso Stolfi – ci incoraggia a proseguire, consapevoli che ogni vita protetta, ogni sofferenza alleviata e ogni abbandono evitato danno significato al nostro impegno. Perché prendersi cura degli animali significa anche custodire e accrescere la nostra umanità e la coscienza dell’intera collettività».