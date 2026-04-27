La Cantina San Marino senza confini: “In Giappone vinciamo premi da 15 anni”

Ospiti del Sol Levante per la Cantina San Marino. Il consorzio ha accolto nei giorni scorsi l’imprenditrice Yuko Furugen, importatrice delle etichette sammarinesi, note a Tokyo come “vini della pace”, in riferimento alla storia dell’Antica terra della libertà, e il dottor Akira Aoki, medico specializzato nei processi anti invecchiamento, sommelier e ambasciatore dei vini del Titano in Giappone, dove hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti.
In particolare ai Sakura Awards 2025 una giuria, tutta al femminile, ha consacrato sia il “Moscato Spumante” che si è aggiudicato il doppio oro, sia lo spumante “3 Extra Dry”, al quale è stato tributato l’argento. Negli anni non sono mancate degustazioni in diretta tv alla presenza del musicista Toshihiko Takamizawa a cui Serravalle ha anche dedicato la “Vigna di Takamiy”. Un successo di cui parliamo con l’enologo, Michele Margotti che da 13 anni lavora per Cantina San Marino.