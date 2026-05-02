L’omaggio di San Marino a Zanardi: “Ci ha mostrato il volto più bello dello sport”

La Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino ha ricordato il campione bolgnese Alex Zanardi, spentosi a 59 anni: “La notizia della scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto che difficilmente le parole possono colmare. Non se ne va soltanto un fuoriclasse; ci lascia un uomo che ha saputo trasformare il dolore in una nuova, straordinaria forma di energia. Il suo legame con il Titano era profondo, suggellato nel 2019 quando ricevette l’onorificenza del Magistero di Sant’Agata. Quel giorno, tra commozione e orgoglio, Alex ci ricordò che le difficoltà non sono ostacoli, ma strumenti per migliorarsi ogni giorno. Oggi quella lezione risuona più forte che mai. Zanardi non ha mai chiesto compassione, ha preteso vita. Lo ha fatto con il sorriso di chi ha guardato negli occhi il baratro ed è tornato indietro per raccontarci che la vera vittoria non sta nel traguardo, ma nella capacità di ricominciare a correre, in qualunque modo e con qualunque mezzo”.

“Con Alex scompare un faro di umanità e dignità - dichiara il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri - il suo passaggio a San Marino ha lasciato un’impronta indelebile, non solo per il valore sportivo, ma per l’immensa carica vitale che sapeva trasmettere. Ci ha insegnato che non è mai finita finché non lo decidiamo noi, mostrandoci come la fragilità possa diventare una forza rivoluzionaria. La Repubblica gli deve un grande ringraziamento per averci mostrato il volto più bello dello sport”.