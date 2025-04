L’insediamento dei Capitani Reggenti: “Il futuro di San Marino è con l’Europa”

Dalle riforme istituzionali all’associazione con l’Unione europea passando per la transizione sostenibile, «consci della non replicabilità del pianeta». Questi i capisaldi del discorso di insediamento condiviso, ieri mattina, con la cittadinanza dai nuovi reggenti del Titano, Denise Bronzetti e Italo Righi, che copriranno la suprema magistratura per il prossimo semestre sino al 1° ottobre. Per entrambi sarà la seconda volta: Righi è stato reggente con Maurizio Rattini (aprile-ottobre 2012), Bronzetti con Teodoro Lonfernini (ottobre 2012-aprile 2013).