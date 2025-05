Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi sono in visita in Giappone per partecipare al National Day della Repubblica di San Marino all’Expo 2025 di Osaka, Kansai. Durante la mattinata dei Capitani Reggenti in visita in Giappone ha avuto luogo un incontro ufficiale con l’Imperatore Naruhito presso la Residenza Imperiale. A titolo di curiosità, l’imperatore ha rivelato di avere visitato il Monte Titano come studente nel 1984.