“L’Eurovision penalizza i Piccoli Stati”: San Marino medita l’addio

«L’Eurovision? Penalizza i Piccoli Stati. Partecipazione del Titano in forse». A confermare che la decisione sull’eventuale presenza alla prossima edizione di Eurovision Song Contest 2026 in Austria non è stata ancora presa è il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. «Stiamo ancora valutando il da farsi - premette - e non è escluso un eventuale passo indietro visto il comportamento dimostrato negli ultimi anni da Ebu (l’ente organizzatore della kermesse) verso i Piccoli Paesi. Proseguiamo il confronto con Roberto Sergio, direttore generale di Rtv San Marino, che gestisce un’organizzazione complessa e il San Marino Song Contest da cui emerge il rappresentante biancoazzurro alla gara». Che un po’ di maretta c’è, lo conferma senza tergiversare. «Siamo molto risentiti - sottolinea ancora Pedini - dal comportamento tenuto da Ebu. In parte abbiamo fatto presente le nostre rimostranze e ora non resta che procedere alle verifiche del caso». Il dado sarà tratto nei prossimi mesi «ma - ribadisce - l’attuale regolamento penalizza fortemente i Piccoli Stati. Non vogliamo esser presi in giro, abbiamo la nostra dignità». In una recente nota anche l’emittente nazionale sammarinese specificava che la delibera del Congresso 28, datata 8 luglio 2025, non equivaleva a una decisione definitiva.