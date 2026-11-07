Kimi Antonelli, si impenna il prezzo dei cappellini autografati e arriva un’asta con 40 oggetti da collezione

SAN MARINO. Kimi Antonelli ha scritto la storia della Formula 1 e i collezionisti fanno a gara per aggiudicarsi un pezzo di questo momento storico. Dopo la conquista del titolo mondiale da parte del ventenne pilota italiano residente a San Marino, la domanda di memorabilia a lui legati ha registrato un’impennata. Secondo i dati di Catawiki, il principale marketplace online dedicato agli oggetti speciali, le vendite di memorabilia legati ad Antonelli sono aumentate di oltre dodici volte nel 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il valore medio di questi oggetti è cresciuto di quasi il 20%. Due cappellini autografati comparabili sono stati venduti a soli 14 giorni di distanza, con un aumento del prezzo da 125 euro prima della conquista del titolo mondiale a 467 euro dopo la vittoria, un incremento di oltre il 270%. Per celebrare lo storico primo titolo mondiale di Antonelli, informa ancora un comunicato, Catawiki ha lanciato un’asta dedicata che riunisce 40 oggetti da collezione legati alla sua straordinaria ascesa in Formula 1.