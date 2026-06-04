Israele, San Marino convoca l’ambasciatore: “Violazione dello Stato di bandiera”

Convocato l’ambasciatore di Israele a Roma. Largo spazio nella commissione consiliare permanente Esteri, tenuta ieri mattina, è stato riservato alle tensioni in Medio Oriente e alla vicenda della flottiglia diretta a Gaza. Tra le imbarcazioni intercettate a fine maggio dalla Marina israeliana al largo di Cipro ce n’erano due battenti bandiera sammarinese: la Aqir (o Munki) e Kafr Qasem (o Furleto). Uno scenario che ha suscitato proteste diplomatiche da parte del Governo sammarinese. In particolare il segretario agli Esteri, Luca Beccari ha riferito di aver convocato formalmente l’ambasciatore israeliano a Roma su quanto accaduto. «Abbiamo contestato immediatamente - ha ribadito ancora una volta - la violazione dello Stato di bandiera», rinnovando con fermezza anche la condanna per il trattamento

riservato alle persone fermate. A margine del dibattito l’esponente di Governo ha ricordato che San Marino ha riconosciuto lo Stato di

Palestina e ha denunciato nelle sedi internazionali quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza.