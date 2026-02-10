Incidente a San Marino, paura per Kimi Antonelli: la supercar si schianta contro un muro

Paura per Kimi Antonelli. L’auto su cui viaggiava il pilota della Mercedes si è schiantata contro un muro di contenimento lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente (avvenuto tra sabato e domenica) stanno indagando le forze dell’ordine. Fortunatamente nessun ferito, tutti gli occupanti sono scesi dal veicolo illesi. Antonelli, peraltro, è atteso in Bahrain per la prima finestra di test (in programma dall’11 al 13 febbraio 2026 sul circuito di Sakhir).

L’auto, una Mercedes-Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition, era stata ritirata pochi giorni fa con tanto di annuncio ufficiale pubblicato il 4 febbraio. Non è chiaro chi fosse al volante di questa supercar (con targa italiana, mentre il portacolori del team Mercedes-Amg Petronas F1 Team ha preso la patente di guida a San Marino nell’aprile del 2025) al momento dell’impatto.