Incendio tra San Marino e San Leo: in fiamme un’area di circa 3 ettari

Oggi, venerdì 31 luglio 2026, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella località Capicchio, nel territorio del comune di San Leo al confine con San Marino Gualdicciolo, per un incendio di arbusti che ha interessato un’area di circa 3 ettari. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini con il distaccamento di Novafeltria, il personale della squadra Boschiva e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento giunti dal Comando di Forlì-Cesena. L’intervento da terra ha visto l’impiego di 6 automezzi. A supporto delle operazioni di spegnimento dall’alto ha operato l’elicottero Drago del reparto volo di Bologna. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con il personale della Protezione Civile e con i Carabinieri Forestali delle stazioni di Santarcangelo e Novafeltria.