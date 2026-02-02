Il Titano sbarca negli Usa per celebrare la Fratellanza sammarinese a New York

Il Titano è sbarcato negli States. La reggenza a New York per festeggiare il 91° anniversario di fondazione della Fratellanza dei cittadini sammarinesi.

Serata speciale, quella di sabato scorso, per i reggenti di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli che assieme ai segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e per gli Interni, Andrea Belluzzi, hanno partecipato alle celebrazioni organizzate presso Leonard’s Palace di Long Island, a pochi giorni dal 5 febbraio che commemora la compatrona Sant’Agata. «Quello che era iniziato come un mutuo soccorso tra concittadini in cerca di un futuro migliore, oggi è un pilastro d’acciaio che unisce due sponde dell’oceano. Questo legame inossidabile rende il massimo onore alla parola “Fratellanza” e ai valori che essa racchiude, oltre all’orgoglio di essere sammarinesi”». Riflessioni a cui ha fatto eco il discorso del segretario Beccari: «Non siete solo sammarinesi ma siete sammarinesi che, con l’emigrazione e con il vostro sacrificio, avete contribuito attivamente alla crescita del nostro Paese».

Al centro della serata, oltre al legame tra due mondi, anche l’imminente accordo di associazione con l’Unione europea come un traguardo anche per tutti i sammarinesi nel mondo che porterà benefici e opportunità, non solo per le nuove generazioni, legate a possibilità di studio e di lavoro. Di seguito Belluzzi, ha sottolineato l’importanza di essere presenti a queste celebrazioni, «per omaggiare le storie che sono dietro l’emigrazione».

«Assoluta rilevanza» da parte dei presenti è stata riservata al ruolo svolto dalla Consulta dei sammarinesi all’estero e anche ai soggiorni culturali riservati ai giovani. Da parte sua il presidente della Fratellanza, Gilberto Terenzi, ha espresso «un sentito ringraziamento» alle istituzioni del Titano «per il costante supporto e la messa in opera dei programmi dell’associazione».