“Il mio sogno? Rappresentare San Marino e cantare davanti al Papa”

«Aiutatemi a realizzare il mio sogno: cantare davanti al Papa, come rappresentante di San Marino». A lanciare l’appello è la 18enne Ginevra Bencivenga, in arte Gynevra, che canta da quando aveva appena tre anni. Il talento le scorre nel Dna visto che la madre Susi e lo zio Omar erano noti cantanti di pianobar. Finora ha mietuto vittorie e consensi nei principali concorsi, dedicati ai talenti in erba, inclusa la partecipazione ad Area Sanremo, nel 2022, sfoderando il primo brano da cantautrice. Risale alla fine del settembre scorso la semifinale del Christmas contest a San Marino a cui era approdata dopo aver sbaragliato oltre 5mila concorrenti inserendosi nella rosa dei primi 20 classificati. Il numero si era ristretta a 8 interpreti scelti dalla giuria in cui spiccava il maestro Andrea Pennino. Poi lo stop.

Gynevra, che non era passata tra i tre destinati al palco del Vaticano, si era detta comunque felice per l’esperienza vissuta ma ora si apre un nuovo spiraglio per tornare alla carica sotto i riflettori di mezzo mondo. Chi volesse aiutare la giovane artista, nonché studentessa del Liceo Volta-Fellini di Riccione, a realizzare il proverbiale sogno nel cassetto potrà ascoltare su Spotify la sua canzone dal titolo “Per una vita”, cliccando il link che compare sulla sua pagina Facebook. Sarebbe un regalo perfetto da aprire alla vigilia di Natale, come riconosce Gynevra, pronta a diventare la quarta fortunata ad essere scelta per ricoprire un ruolo di prestigio internazionale.