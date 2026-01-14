“Il gelato a che profumo lo vuole?” La sammarinese Leagel rilancia la sua idea innovativa al Sigep di Rimini

“Il gelato a che profumo lo vuole?” La sammarinese Leagel rilancia la sua idea innovativa al Sigep di Rimini

“Il cono con quale profumo lo vuole?”. L’idea della sammarinese Leagel si traduce in un gesto finale, applicato su coni e coppette, introduce la componente olfattiva. I profumi per gelato Leagel, sei formulazioni a base di oli essenziali ottenuti da estratti naturali. Un’intuizione che ha già ottenuto un importante riconoscimento: al suo lancio, un anno fa, in occasione di Sigep 2025, la gamma si è aggiudicata il secondo posto al Lorenzo Cagnoni Award, il premio per l’innovazione di Sigep, nella categoria Ingredients & Semi-finished Goods. Gluten free e 100% vegetali, i profumi Leagel sono stati studiati per valorizzare ed esaltare i sapori del gelato artigianale attraverso abbinamenti esclusivi sviluppati dall’azienda. La selezione comprende sei referenze: Arancia di Sicilia, Rosa Damascena, Lavanda, Cannella dello Sri Lanka, Pepe del Nepal e Cardamomo. Appuntamento a Sigep World – Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026, Hall C7.

