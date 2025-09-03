Il Congresso di Stato: “Il oedofilo? Tutta San Marino è sconvolta”

«Il caso del pedofilo? Servono procedure più celeri non un capro espiatorio». Il Congresso di Stato interviene sulla vicenda di Steven Raul James, il 27enne sammarinese di recente arrestato a Riccione e condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata e continuata su minori. Quattro gli episodi contestati finora, tutti avvenuti nell’estate 2021 in Carpegna dove si erano radunati per un Football Camp 4 ragazzi italiani residenti ad Ancona, 22 sammarinesi e 8 giovani che vivendo nel Pesarese non hanno usufruito del pernottamento. Ieri il Congresso ha invitato a dissipare le strumentalizzazioni, passando dalla fase sterile della ricerca di un colpevole in politica o negli uffici amministrativi per sterzare verso decisioni efficaci per il bene comune, snellendo cioè la burocrazia e aumentando lo scambio di dati tra Paesi confinanti.