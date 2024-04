Il ciclista di San Marino morto dopo essere stato investito in bici era un artista appassionato di diorami e Natività

Era molto conosciuto anche come creativo e artista Stefano Michi, il 62enne morto giovedì 11 aprile 2024 dopo essere stato travolto in bicicletta da un automobilista poi fuggito e rintracciato in un secondo momento. Sammarinese come il suo investitore, Michi era un maestro nella realizzazione dei diorami con cui ricostruiva diverse scene e luoghi della tradizione e della Natività. Una passione portata avanti nel tempo libero e scoperta per caso, come aveva raccontato in passato nel corso di un’intervista a San Marino Rtv. «Un giorno mia mamma è tornata a casa con un soggetto della Natività - spiegò Stefano Michi - e da li ho deciso di ampliarla aggiungendo altre statue fatte da me, realizzate con sabbia e cemento. Da quel giorno posso dire che sia iniziata la mia passione. Le creo partendo da uno scheletro di ferro e in seguito gli metto della schiuma espansa dentro, creando come una gabbia, poi dopo inizio a metterci del cemento e le lavoro» aveva raccontato.