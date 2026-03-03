Il back stage del San Marino Song Contest: da Dolcenera a Boy George

SAN MARINO. Si rafforza la partnership tra San Marino Outlet e il San Marino Song Contest, la kermesse musicale che venerdì 6 marzo eleggerà il cantante chiamato a rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio a Vienna.

Per le vie dell’Outlet si respira già l’aria elettrizzante dei grandi eventi: dopo aver ospitato, nei mesi scorsi, la fase di casting che ha portato alla selezione dei 40 semifinalisti, San Marino Outlet è pronto ad ospitare il backstage delle semifinali, grande novità di quest’anno, e della finalissima di venerdì.

Già da domani sarà possibile incontrare i cantanti che si contenderanno un posto per la finale, oltre ai presentatori delle semifinali, Maddalena Corvaglia e Marco Carrara.

Lo stesso accadrà per la finale di venerdì, in programma alle 20:30 al Teatro Nuovo di Dogana e condotta da Simona Ventura. Tra i big già annunciati, che sarà possibile incontrare nel backstage a San Marino Outlet, Dolcenera, Edward Maya, Paolo Belli, Rosa Chemical, Senhit feat. Boy George e Molella, per una manifestazione dal profilo sempre più internazionale.