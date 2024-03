I pensionati scoprono la residenza a San Marino. Boom di arrivi ma i requisiti non sono per tutti

SAN MARINO. Boom di residenze atipiche sul Titano: raddoppiate quelle dedicate ai pensionati. Tra gli sportivi accolti Axel Bassani, stella della Superbike, e Mattia Casadei, campione del mondo della MotoE. I numeri dell’emigrazione a cinque stelle hanno spaccato la commissione Esteri svolta a San Marino venerdì scorso.

I numeri

Dati alla mano, nel 2023 sono state 91 le residenze atipiche concesse. A quota 58 quelle destinate ai pensionati: il doppio rispetto all’anno precedente. Cifre che hanno spinto il partito di opposizione Rete a chiedere di approfondire il possibile impatto sul mercato immobiliare già alle stelle. Alcune pratiche dei pensionati avrebbero visto chiudere accordi di affitto per mille euro al mese anche in zone periferiche del Paese.

A gettare acqua sul fuoco è il segretario agli Esteri, Luca Beccari che rimarca come i numeri rientrino nei parametri annuali negoziati con l’Unione europea, con cui il Titano sta ultimando l’accordo di associazione. In pratica 300 residenze in un anno raggruppate sotto diverse tipologie, contro una quota minima di 90. E’ evidente, rassicura ancora Beccari, che la normativa andrà rivista nell’impostazione generale ma, sebbene coesisteranno due regimi, di residenze qualificate e libere con quote, «dovremo evitare scelte discriminatorie e penalizzanti rispetto a cittadini non Ue».

Single a go go

Per quanto riguarda il basso numero di ricongiungimenti familiari, lamentato da Repubblica futura, dipende dai giovani sportivi che vivono soli. Quanto ai residenti con i “capelli d’argento”, il segretario mitiga i toni confrontando lo spaccato del Titano con quello del Portogallo che attrae centinaia di “nonni” come nuovi residenti anziché qualche decina. I numeri contenuti non vanno a stravolgere il quadro generale ma calamitano persone di un certo spessore culturale nonché percettori di reddito, come rimarcano anche da Noi per la Repubblica, tutti decisi a fare investimenti e a integrarsi nella comunità.

I permessi di soggiorno

Dal report della gendarmeria emerge che i permessi di soggiorno, concessi dal settembre 2022 al 31 agosto 2023, per motivi turistici sono stati 51, per istruzione 34, per assistenza 13 e infine 352 causa lavoro stagionale. Solo 2 i permessi concessi a infermieri, 6 a docenti, 31 per motivi imprenditoriali e 5 in virtù di esigenze umanitarie. Più in generale le residenze atipiche a regime agevolato nel 2021 risultano 26, 20 nel 2022 infine 32 l’anno scorso.

Caso a parte, il disco verde per pensionati che nel 2021 conta 17 casi, 29 nel 2022 e 58 nel 2023. Dati che, seppur contenuti, hanno acceso il dibattito in aula ribadendo a livello bipartisan la necessità di una revisione delle norme.

Tra le casistiche meno trainanti il permesso speciale per marittimi o per chi stila progetti in Repubblica che dal 2015 non hanno evidenziato richieste. Nel mare magnum di permessi da linea piatta alcuni consiglieri chiedono perciò se non sia più ragionevole riversare quote dormienti sulle categorie con più appeal.

I requisiti

Non è proprio aperta a chiunque la residenza atipica che il Titano riserva ai pensionati. Nella rosa dei candidati spiccano cittadini provenienti da Svizzera, Paesi dell’Unione europea e altri individuati dal Congresso, che abbiano un reddito annuale dimostrabile non inferiore ai 50mila euro lordi annui, o un patrimonio mobiliare dimostrabile non inferiore a 300mila. Tra gli altri requisiti il non aver mai risieduto a San Marino in precedenza oppure non avere consolidato la propria residenza anagrafica sul Titano al 2020. Sui redditi da pensione è dovuta un’imposta sostitutiva di quella generale sui redditi delle persone fisiche, pari al 6%, se tra il paese d’origine e San Marino esiste un trattato contro le doppie imposizioni o qualora il paese d’origine operi una ritenuta alla fonte. I nuovi residenti non possono accedere al lavoro del Settore pubblico allargato, né percepire contributi dallo Stato.

Dopo 10 anni, la loro residenza si consolida in quella anagrafica, acquisendone i diritti.