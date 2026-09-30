I delegati di San Marino: “Il discorso di Netanyahu all’Onu? Troppo clamore per la nostra assenza”

San Marino
Da sinistra: i segretari di Stato Bevitori, Beccari e Belluzzi
Da sinistra: i segretari di Stato Bevitori, Beccari e Belluzzi

«L’assenza della delegazione sammarinese al discorso di Netanyahu all’Onu? Clamore eccessivo». Durante la conferenza stampa del Congresso, svolta ieri, il segretario agli Esteri Luca Beccari ha lanciato gli appuntamenti legati al primo ottobre per la cerimonia d’investitura della nuova reggenza con oratore ufficiale la ministra degli Affari Esteri di Andorra, Imma Tor Faus. Una scelta non casuale alla luce dell’accordo di associazione con l’Unione europea in agenda per il 19 ottobre.

Il focus si sposta poi sulla recente presenza all’assemblea delle Nazioni Unite svolta a New York. «Per San Marino è stata una partecipazione importante - sottolinea Beccari - ed è fuori luogo il clamore rispetto alla nostra assenza durante il discorso del premier di Israele. Il nostro non era un gesto voluto - spiega - perché, semplicemente, eravamo impegnati su altri fronti. Nei contesti internazionali siamo sempre rimasti in sala anche di fronte a Paesi in forte crisi. Spiace quindi si sia ricamato su un aspetto del tutto secondario. Meglio sarebbe guardare alla posizione espressa da ogni Paese. Comunque nel Palazzo di vetro c’è un turnover continuo di delegazioni con orari non definiti con esattezza e i Paesi piccoli non riescono a essere presenti dappertutto». E ribadisce: «Puntiamo a un’azione diplomatica che porti alla convivenza di due popoli, israeliano e palestinese, all’interno dello stesso territorio. Con quest’ottica abbiamo riconosciuto la Palestina un anno fa».

Altri temi

Andrea Belluzzi, segretario agli Interni, volta pagina accennando ai 121 candidati per il bando delle forze dell’ordine. Ora inizia la fase di selezione a cui seguirà la formazione.

Concluso anche il test per la cittadinanza. «C’era una domanda un po’ più difficile - concede - ma comunque ricavabile dalle dispense». Ricorda che si tratta di una prova di una certa serietà e tra gli errori dei test passati menziona l’aver definito il Titano una monarchia. Altra novità che evidenzia «è la creazione di una piattaforma per l’erogazione del reddito minimo familiare e altri servizi». Prosegue intanto l’impegno per individuare nuovi spazi per i defunti: Montaldo e Serravalle le situazioni più critiche e da cui partiranno le estumulazioni. Dal 2027 partirà l’ampliamento del cimitero di Faetano e sotto la lente c’è anche Domagnano.

Transizione energetica

Il segretario al Lavoro Alessandro Bevitori fa presente che il nuovo capo missione del Fmi seguirà San Marino sui dossier aperti e sui dati del macrosistema. «Particolare apprezzamento è stato espresso per la transizione energetica in corso sul Titano oltre che sulla gestione delle finanze pubbliche». L’attività di programmazione, aggiunge, ha ricevuto altrettanti elogi. Capitolo a parte riguarda il trasporto a chiamata, Smuvi, che domani (oggi, ndr) vede terminare la fase sperimentale durata sei mesi. «I dati parlano di oltre 25mila persone trasportate. Siamo già al lavoro per il potenziamento della flotta con oltre 40 candidati. L’obiettivo è migliorare il servizio». Nel frattempo è uscito il regolamento per l’installazione di altre colonnine di ricarica dei veicoli elettrici «incluse quelle fast (veloci) anche a favore dei turisti».

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