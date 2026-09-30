I delegati di San Marino: “Il discorso di Netanyahu all’Onu? Troppo clamore per la nostra assenza”

«L’assenza della delegazione sammarinese al discorso di Netanyahu all’Onu? Clamore eccessivo». Durante la conferenza stampa del Congresso, svolta ieri, il segretario agli Esteri Luca Beccari ha lanciato gli appuntamenti legati al primo ottobre per la cerimonia d’investitura della nuova reggenza con oratore ufficiale la ministra degli Affari Esteri di Andorra, Imma Tor Faus. Una scelta non casuale alla luce dell’accordo di associazione con l’Unione europea in agenda per il 19 ottobre.

Il focus si sposta poi sulla recente presenza all’assemblea delle Nazioni Unite svolta a New York. «Per San Marino è stata una partecipazione importante - sottolinea Beccari - ed è fuori luogo il clamore rispetto alla nostra assenza durante il discorso del premier di Israele. Il nostro non era un gesto voluto - spiega - perché, semplicemente, eravamo impegnati su altri fronti. Nei contesti internazionali siamo sempre rimasti in sala anche di fronte a Paesi in forte crisi. Spiace quindi si sia ricamato su un aspetto del tutto secondario. Meglio sarebbe guardare alla posizione espressa da ogni Paese. Comunque nel Palazzo di vetro c’è un turnover continuo di delegazioni con orari non definiti con esattezza e i Paesi piccoli non riescono a essere presenti dappertutto». E ribadisce: «Puntiamo a un’azione diplomatica che porti alla convivenza di due popoli, israeliano e palestinese, all’interno dello stesso territorio. Con quest’ottica abbiamo riconosciuto la Palestina un anno fa».