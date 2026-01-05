Grand hotel di San Marino, ecco 170 pasti donati alla Caritas

Si rinnova l’impegno del Grand hotel di San Marino per i più fragili, donati 170 pasti alla Caritas. Per il secondo anno hanno unito le forze per sostenere gli invisibili della società restituendo a tutti il calore di un pasto “in famiglia”.
«Il rapporto di collaborazione consolidato con il Gran Hotel di San Marino – spiega il direttore della Caritas Rimini, Mario Galasso – è iniziato dopo l’assunzione di una persona che, in precedenza, aveva affrontato un percorso con noi. Da allora ci lega un filo rosso, in particolare durante le feste, quando la struttura ricettiva del Titano ci fa scegliere una data in cui si occuperà di preparare un pasto completo per quanti verranno a pranzare in Caritas».