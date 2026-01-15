Gatti abbandonati a San Marino, scatta l’emergenza dell’Apas: “I numeri più alti in 40 anni di attività”

Sos abbandoni, scatta l’emergenza per il randagismo felino. San Marino registra il numero più alto di mici abbandonati nei quarant’anni di attività dell’Apas (associazione protezione animali). Dati alla mano, nel 2025 sono stati 362 gli animali accolti al Rifugio di San Marino, di cui 59 cani e 303 gatti. Più in generale rispetto all’anno precedente si registra un aumento di 99 ingressi (+38%) un dato che impone una riflessione sull’andamento del randagismo sul territorio sammarinese. Nel dettaglio, dei 59 cani accolti 18 sono rinunce di proprietà, 30 i cani smarriti, poi restituiti ai proprietari, oltre a 5 randagi, un quattrozampe riconsegnato dopo l’adozione e 5 accolti in stallo provvisorio. Numeri a cui vanno aggiunti purtroppo in 365 giorni 4 decessi mentre le uscite dal canile sono state 55, tra cui 25 adozioni e 30 restituzioni.