Gabry Ponte verso l’Eurovision ricevuto dai Reggenti di San Marino: «Farò del mio meglio»

SAN MARINO. I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi hanno ricevuto ieri in udienza il dj Gabry Ponte, vincitore del San Marino Song Contest 2025, la quarta edizione del concorso musicale per selezionare l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest. Gabry Ponte salirà sul palco dell’Eurovision a Basilea con il suo brano “Tutta l’Itali” nella prima semifinale, martedì 13 maggio: si esibirà in posizione numero 11, subito dopo l’Azerbaigian e prima dell’Albania.

«Permettetemi di esprimere oggi tutta la mia gratitudine per la cordialità e la disponibilità che la Repubblica di San Marino mi ha riservato - ha detto il dj -. Garantisco a me stesso e a tutti voi impegno e correttezza. Farò e faremo del nostro meglio e, qualunque sia l’esito della competizione, resterà per me e per i miei collaboratori un grande onore aver rappresentato questo Paese sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest».

«Questa occasione ufficiale - hanno sottolineato i Reggenti - ci è lieta per esprimere al celebre musicista, produttore e dj dal profilo internazionale, il nostro vivo compiacimento per la vittoria conseguita in occasione del San Marino Song Contest 2025. Un risultato che rappresenta un ulteriore riconoscimento ad un artista di grande talento e versatilità, protagonista di un brillante percorso nell’ambito della scena musicale italiana e internazionale, ove si è sempre distinto per le performances scenografiche e per l’inconfondibile stile». Il segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, ha rivolto a Gabry Ponte i propri auguri: «“Benchè l’amicizia del nostro Paese con l’Italia sia nota, solida e concreta - ha detto - la bandiera che ti accompagnerà a Basilea sarà quella biancazzurra. Sono certo che tu saprai difenderla ed esaltarla grazie alle grandi qualità umane e artistiche che ti contraddistinguono».