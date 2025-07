Fao, Osce, abusi sessuali sui minori: missioni internazionali per San Marino

San Marino impegnata in missione internazionali. Giorni serrati per il Titano a partire da sabato scorso quando si è aperta a Roma la 44a Conferenza generale della Fao alla quale la Repubblica ha partecipato attraverso l’ambasciatore, Daniela Rotondaro.

Vertice Fao

La Conferenza è chiamata a deliberare sul bilancio della Fao per gli anni futuri ma anche su temi di stringente attualità fra cui la sicurezza alimentare e le sfide «in un mondo in continua instabilità dominato sempre più da polarizzazioni politiche». Il clima del confronto si è rivelato da subito «acceso» nonostante si tratti di una Agenzia specializzata «il cui mandato è ispirato dagli obiettivi di sviluppo sostenibile e all’impegno degli Stati di favorire risultati in materia di lotta alla fame e alla povertà estrema» a fronte della sicurezza alimentare per tutti. In plenaria si è registrato l’intervento del segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci il quale ha sottolineato che «San Marino aderire all’Alleanza globale contro la fame e la povertà».

In agenda

E ancora, fino al 3 luglio interverrà in Portogallo, presso l’Assemblea parlamentare dell’Osce (Organizzazione sicurezza e cooperazione in Europa), la delegazione consiliare composta da Oscar Mina, Sara Conti e Michele Muratori nell’ambito della 32a sessione annuale dell’Osce Pa iniziata il 29 giugno scorso. Nel corso dei lavori, le tre commissioni generali svilupperanno l’argomento principale dell’incontro, dal titolo “Commemorazione dei 50 anni dell’Atto finale di Helsinki: risposta a una nuova realtà nell’Osce”. In chiusura l’assemblea eleggerà i suoi vertici per il prossimo anno mentre verrà adottata la Dichiarazione di Porto contenente raccomandazioni per le istituzioni e autorità che operano nei settori della politica, sicurezza, economia ma anche per l’ambiente e i diritti umani.

