Eurovision, entusiasmo a San Marino per Gabry Ponte: «Lavoro di squadra eccezionale»

SAN MARINO. La Repubblica di San Marino festeggia un grande risultato all’Eurovision Song Contest 2025. Gabry Ponte, l’acclamato DJ e produttore scelto come portabandiera del Titano, ha superato con successo la prima semifinale tenutasi alla St. Jakobshalle di Basilea, guadagnandosi un posto nella prestigiosa Grand Final di sabato sera.

La sua energica performance sulle note di “Tutta l’Italia” ha letteralmente infiammato l’arena, contagiando il pubblico presente e catturando l’attenzione di milioni di telespettatori in tutta Europa. Questo passaggio del turno non è solo un trionfo artistico per Gabry Ponte, ma segna un momento significativo per San Marino. È infatti la quarta volta nella storia delle sue quindici partecipazioni complessive che la piccola Repubblica riesce ad accedere alla serata conclusiva del celebre concorso musicale europeo.

Oltre a San Marino, la prima semifinale ha visto qualificarsi per la finale le delegazioni di Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Portogallo e Ucraina, confermando un mix di stili e provenienze musicali che caratterizza l’Eurovision.

Gabry Ponte si prepara ora a tornare sul palco eurovisivo per la Grand Final di sabato sera, un evento atteso da un pubblico continentale di proporzioni enormi. La visibilità garantita dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest si conferma ancora una volta un’opportunità promozionale unica per la Repubblica di San Marino, un palcoscenico privilegiato per mostrare la propria identità culturale e la capacità di competere in contesti internazionali.

L’entusiasmo per questo risultato storico è palpabile a San Marino. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha espresso la sua soddisfazione con parole di elogio: «Il brillantissimo risultato conseguito da Gabry Ponte all’Eurovision conferma, innanzitutto, lo straordinario valore di un artista che da decenni si posiziona tra i più influenti e apprezzati a livello mondiale nel suo genere. Ma questo successo è anche il frutto di un impegno sinergico e di un lavoro di squadra eccezionale, portato avanti con passione e professionalità a partire dal Direttore Generale della San Marino Rtv Roberto Sergio e dalla sua redazione, dal team di Gabry Ponte, e dalla nostra Segreteria di Stato per il Turismo. Lo storico accesso alla finale celebra il talento e valida pienamente le scelte artistiche operate nell’ambito di San Marino Song Contest. Un progetto, quest’ultimo, nel quale, alla luce di quanto accaduto e del ritorno d’immagine ottenuto, intendiamo proseguire convintamente l’investimento».

L’accesso alla finale di Gabry Ponte rappresenta dunque una vittoria non solo per l’artista, ma per l’intera Repubblica di San Marino, che vede così premiato il coraggio di puntare su un artista di fama internazionale e su un brano dal ritmo coinvolgente per rappresentare il Titano sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest. Ora l’attenzione si sposta tutta sulla serata di sabato, dove Gabry Ponte cercherà di conquistare il cuore del pubblico europeo e portare San Marino ancora più in alto nella classifica finale.