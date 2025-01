Da San Marino pronti per la Pechino-Parigi 2025 su una Fiat 500: “Un’esperienza al limite”

Presentata ieri pomeriggio la Pechino-Parigi 2025: protagonista assoluta la Fiat 500 R del 1973 del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, che solcherà in prima persona le tappe del leggendario percorso. Presenti anche Stiven Muccioli, Ceo di BKN301, main sponsor dell’iniziativa, e i veterani Roberto Chiodi e Fabio Longo, con sette partecipazioni complessive alla Pechino-Parigi. «Questa - ha affermato Pedini Amati - non è solo una gara, è un’esperienza umana e meccanica al limite».