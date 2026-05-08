Da Poste San Marino un francobollo e una moneta d’argento in omaggio ai Pooh

La Repubblica di San Marino rende omaggio ai Pooh, una delle band più amate e rappresentative della musica italiana, in occasione dei sessant’anni di carriera. Per celebrare questo traguardo, Poste San Marino annuncia l’emissione di un francobollo commemorativo e di una moneta in argento, dedicati al gruppo.

Nati nel 1966, la loro musica ha accompagnato intere generazioni, diventando simbolo di continuità e successo. Con milioni di dischi venduti e testi capaci di raccontare la vita con autenticità, la band ha costruito un legame profondo e duraturo con il pubblico italiano.

Per celebrare questo importantissimo anniversario, Poste San Marino dedica al gruppo due prestigiose emissioni: un francobollo dal valore di euro 3,30 e una speciale moneta in argento realizzata con rifinitura Proof, dal valore di 5 euro, a testimonianza dell’elevato valore numismatico.

Due prestigiosi oggetti da collezione che rappresentano non solo un tributo artistico, ma anche un riconoscimento istituzionale al contributo culturale e divulgativo dei Pooh e la conferma di un legame tra la band e la Repubblica di San Marino, che torna sul Titano a distanza di 45 anni dal videoclip di “Chi fermerà la musica”, un brano iconico della storia dei Pooh registrato anche a San Marino.

I prodotti saranno disponibili dalle ore 14:30 di lunedì 11 maggio 2026 sul sito ufficiale di Poste San Marino https://www.dfn.sm/specialedition/pooh e presso lo Shop Filatelico e Numismatico in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città. La data coincide con la vigilia della partenza del tour ufficiale della band, che toccherà diverse città italiane.

Nella stessa giornata, i Capitani Reggenti accoglieranno il gruppo in Udienza Pubblica, seguita da una conferenza stampa organizzata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, durante la quale saranno presentate le due emissioni commemorative e ricordato il legame storico tra la band e la Repubblica.