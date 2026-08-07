Crisi idrica e siccità San Marino dichiara lo stato di emergenza

Crisi idrica e siccità, il Titano dichiara lo stato di emergenza. «Nella lotta contro lo spreco di acqua ognuno di noi ha un ruolo fondamentale».
La decisione arriva per le scarse precipitazioni registrate negli ultimi mesi, unite alle elevate temperature delle settimane scorse. Uno scenario «che ha determinato una significativa riduzione della disponibilità delle risorse idriche e un contestuale aumento dei consumi di acqua potabile» a cui si sono aggiunte le limitazioni ai prelievi dal fiume Marecchia disposte dall’Arpae Emilia-Romagna, «rendendo necessario adottare ulteriori misure di tutela della risorsa idrica». Per tali ragioni è stata emanata l’Ordinanza 1 «valida e in vigore da lunedì 10 agosto» che fa scattare lo stato di emergenza idrica, «per garantire la continuità del servizio di approvvigionamento e tutelare il diritto all’acqua destinata al consumo umano».