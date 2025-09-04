Condannato per molestie ai bambini, a San Marino i genitori in piazza per chiedere più tutele per i minori

“Il silenzio è violenza”, “I controlli non ci sono” e “Chi sapeva perché non ha parlato?”. Sono soltanto alcuni dei cartelli esposti in un clima dignitoso e composto da genitori, nonni e bambini che hanno manifestato sul Pianello dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata. L’obiettivo era appoggiare l’iniziativa del gruppo “Genitori sammarinesi” che di recente ha puntato il dito sulle responsabilità istituzionali nella vicenda del giovane condannato, Steven Raul James, rimasto indisturbato a contatto con bambini per anni, dal mondo del calcio sino alle mense scolastiche.