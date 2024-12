Cittadinanza a San Marino, ecco come cambiano i requisiti

Via libera al progetto di legge sulla cittadinanza. Chi sceglie di diventare sammarinese per naturalizzazione non sarà più obbligato a rinunciare alla cittadinanza d’origine. Il semaforo verde del Congresso di Stato è arrivato a ridosso delle festività natalizie e per molti il cambio di passo ha avuto il valore di un dono sotto l’albero. Una svolta epocale, quella in corso, che la segreteria agli Interni ha definito il passaggio «verso un modello più inclusivo e moderno, in linea con gli standard internazionali e con la tutela della pluralità identitaria». Tra le modifiche apportate, spicca l’eliminazione di un requisito controverso: la rinuncia alla propria cittadinanza d’origine per divenire sammarinese per naturalizzazione. Ma da dove prende avvio il testo di legge? Tutto è iniziato con l’approvazione, da parte del Consiglio, dell’istanza d’Arengo numero 3, presentata l’8 marzo 2023 e poi accolta l’8 marzo 2024 con 30 voti favorevoli, 4 contrari e 8 astensioni. Un testo dove si chiedeva l’eliminazione della rinuncia alla cittadinanza di origine di cui si parla all’articolo 1 del pdl.