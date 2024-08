Ciclista tamponato da un’automobile: multato di 175 euro perché non pedalava sulla destra a San Marino

Ciclista tamponato da un’auto, viene multato per aver occupato troppo la sede stradale. «Una delusione - commenta il giovane - ma penso solo a tornare in pista». Oltre al danno la beffa. Può riassumersi così l’episodio registrato venerdì scorso, attorno alle 18.30, in località Musta a San Marino, quando il 19enne, Michael Carletti, astro nascente del ciclismo italiano, in forza alla squadra “Tools Caffè Mokambo” diretta da Ivan De Paolis, si stava allenamento. Un giorno come un altro, contraddistinto da un impegno serrato, finché mentre macina un tratto in salita viene tamponato da un veicolo sopraggiunta alle sue spalle. Lo schianto sbalza di sella il campione cattolichino che crolla rovinosamente contro l’asfalto, mentre la sua due ruote finisce sotto all’automobile.

