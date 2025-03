Ciclismo, Coppi e Bartali a San Marino: come cambia la viabilità mercoledì 26 marzo

Mercoledì 26 marzo, in occasione del passaggio sul territorio sammarinese della seconda tappa “Riccione-Sogliano” della gara ciclistica Coppi e Bartali, la Federazione Sammarinese Ciclismo informa sulla chiusura di alcune strade, come dispone l’ordinanza emessa dalla Segreteria di Stato Affari Interni.

Mercoledì 26 marzo 2025 dalle ore 11.30 alle ore 13.15, e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, resteranno chiuse al traffico veicolare le seguenti vie:

Castello di Faetano

− Strada del Marano (dal confine di Stato) – Strada Belmonte;

Castello di Montegiardino

− Strada Belmonte – Strada Scalbati – via Salice e Strada Bandirola;

Castello di Fiorentino

− Strada della Serra (da incrocio con strada Bandirola in direzione via del Passetto) – Strada del Passetto – rotatoria Fiorentino – via XXI Settembre – Strada del Ponte;

Castello di Chiesanuova

− Strada del Ponte – Strada dell’Olmeda (da Strada del Ponte a Strada la Venezia) – Strada Fontescara (fino al Confine di Stato).

I percorsi alternativi verranno debitamente segnalati e sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso.

“Siamo consapevoli che la chiusura delle strade possa destare qualche disagio, ma il passaggio di una carovana composta da 170 corridori, 80 ammiraglie, 20 moto e 10 auto della polizia stradale Italiana e 30 moto scorta garantiranno uno spettacolo unico e una pubblicità per il Paese” ha assicurato il presidente federale Valter Baldisserra.