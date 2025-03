Calcio, “Mai 1 Gioia”: anche un irlandese e un arabo tra gli 8 tifosi al seguito di San Marino a Cipro

Riparte l’avventura della Nazionale del Titano e si rimettono in moto i suoi encomiabili tifosi. San Marino affronterà Cipro in trasferta a Larnaca venerdì 21 marzo e la Romania in casa lunedì 24 marzo, i due appuntamenti inaugurali delle Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Per la trasferta di Larnaca, la Brigata Mai 1 Gioia sarà rappresentata da un gruppo di otto tifosi provenienti da diverse nazionalità: sei italiani, un irlandese e un arabo, a testimonianza della crescita e dell’internazionalizzazione del gruppo. Dopo aver seguito la Nazionale in ogni partita, sia in casa che in trasferta, per tutto il 2024, la Brigata conferma il proprio impegno per il 2025, dimostrando una passione sempre più forte e una partecipazione in continua espansione.

Per la sfida casalinga contro la Romania, la Brigata Mai 1 Gioia porterà sugli spalti circa 25 tifosi, pronti a sostenere la squadra in un contesto che vedrà la presenza di migliaia di supporter ospiti. Un impegno che vuole essere anche un invito a tutti i cittadini sammarinesi: venite allo stadio, tifate per la vostra e nostra Nazionale, rendiamo l’atmosfera ancora più calorosa!

Nella medesima occasione, la Brigata inaugurerà uno striscione con la scritta Onore a te virtuosa, onore a te, un richiamo alle parole di Giosuè Carducci pensate per l’Inno nazionale della Repubblica di San Marino. Questo striscione vuole essere un simbolo di unità, appartenenza e orgoglio nazionale, un invito a tutti i tifosi a cantare l’inno con passione e a sostenere la squadra con entusiasmo.