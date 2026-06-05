Calcio, l’amichevole tra le nazionali. Sugli spalti la festa del Bangladesh e la protesta di San Marino VIDEO

La festa dei tifosi del Bangladesh, la rabbia dei support del San Marino. Al di là dell’aspetto agonistico, l’amichevole di calcio tra le due nazionali che si disputa allo stadio di Serravalle assume anche altri significati. I tifosi del Bangladesh sono arrivati a migliaia, trasformando le tribune in un enorme blocco verde e rosso in festa. Ma sugli spalti è andata in scena anche la protesta dei supporter sammarinesi: gli striscioni della “Brigata Mai 1 Gioia” erano appesi al contrario: una forma civile di dissenso contro la nuova riforma della UEFA che ha introdotto un cambiamento nel sistema delle qualificazioni ai Campionati Europei e Mondiali.