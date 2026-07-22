Calcio, addio a Silvano Zonzini, storico dirigente della Juvenes Dogana

Oggi la Juvenes Dogana piange la scomparsa di uno dei suoi dirigenti storici e più amati, Silvano Zonzini, titolare dell’omonima azienda di Serravalle specializzata in distribuzione bevande e dolciumi. Zonzini, scomparso ieri sera a 64 anni, a lungo è stato dirigente della Juvenes Dogana nonché presidente di ASCO 35. Zonzini lascia la moglie Antonella e il figlio Alessandro. “Non perdiamo solo un uomo che ha dedicato tanti anni alla nostra società - si legge nella nota del club - ma un amico vero, capace di conquistare il cuore di tutti con la sua semplicità, la sua generosità e il suo modo di essere sempre presente. Il tuo nome resterà per sempre legato ai nostri colori e a ogni angolo di questa società che hai contribuito a costruire con passione e dedizione. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, in questo momento di grande dolore. Ciao Silvano”.