Biglietti falsi per i concerti di Mengoni e dei Colplay: la truffa colpisce anche San Marino

Vendeva biglietti già sold out per concerti a fan residenti in varie città italiane e nella Repubblica di San Marino, denunciato un 30enne pugliese. A suo carico 18 provvedimenti anche per estorsione e atti persecutori.

Come riporta San Marino Rtv, l’indagine è scattata a seguito di una rogatoria internazionale, emessa dal Tribunale della Repubblica di San Marino, che ha permesso alla polizia giudiziaria di Bari di localizzare il truffatore notificandogli 18 atti e provvedimenti giudiziari, di cui 14 per raggiri online, e perquisendo la sua casa. L’uomo, domiciliato in un comune della provincia di Bari, sebbene residente in un’altra regione, usava lo stesso modus operandi, per ingannare gli acquirenti ed estorcere denaro: dopo aver creato profili falsi su Facebook, usando nomi di pura fantasia, millantava la vendita di biglietti inesistenti per eventi (già sold out sulle piattaforme ufficiali), dai Coldplay a Renato Zero, sino a Marco Mengoni, per poi chiedere denaro anticipato, tramite ricariche o bonifici, ma senza mai inviare i ticket. E non è tutto, perché se la vittima, attirata dallo specchietto per le allodole, cambiava idea o a un certo punto, persa la pazienza, domandava il rimborso, subiva minacce, estorsioni o atti di natura persecutoria. Diverse le città italiane coinvolte: da Roma a Torino, passando per Cremona, Venezia, Firenze e Macerata oltre, appunto, al Titano.