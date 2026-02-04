Aveva 2mila euro in banconote false nascosti nella Porsche: nei guai ex ciclista residente a San Marino

Nei guai un ex ciclista professionista che ha ottenuto la residenza a San Marino. È stato arrestato a Napoli Andrea Piccolo, 24enne magentino da parte dei carabinieri. I Carabinieri l’anno beccato nel cuore della città e lo hanno trovato in possesso di 2mila euro in banconote false. Una pattuglia in piazza Municipio ha notato un’auto di lusso parcheggiata, una Porsche Macan, con targa di San Marino. Alla guida c’era Piccolo, mentre nell’abitacolo c’erano anche un 23enne e, sui sedili posteriori, un 56enne che stava dormendo. Le banconote erano nascoste sotto la scatola dello sterzo”.

Non è la prima volta che si mette nei guai Piccolo. Il 21 giugno 2024 è stato licenziato dall’EF Education-EasyPost dopo essere stato fermato, al suo rientro in Italia, con l’accusa di aver importato illegalmente ormone della crescita.