Arriva Simona Ventura nel nuovo palinsesto di San Marino Rtv

San Marino Rtv si prepara a un anno di cambiamenti, e nel frattempo annuncia la programmazione estiva, che sarà visibile su un canale unico, attivo da lunedì, valido sia per digitale terrestre che per Sky e TivùSat: il 550.

“Quando sono arrivato ho trovato una situazione con un livello di disillusione molto alto”, ha detto durante una conferenza stampa Roberto Sergio, direttore generale della tv sammarinese (e della Rai), “ma ci stiamo circondando di persone entusiaste”.

Ma passiamo al palinsesto.

Arriva il salotto culturale animato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, La Terrazza della Dolce Vita, raccontato in 12 puntate. Parola chiave: rinascita.

Riparte poi 00Verde - Custodi della terra, per raccontare ambiente e sostenibilità ogni sabato alle 11.30 dal 21 giugno. E tra i programmi spunta pure Imma Tataranni - Sostituto procuratore, il martedì alle 21. Al via anche il viaggio di Bellissima Italia con Fabrizio Rocca, dal lunedì al venerdì alle 11.15, e a seguire Road to Italy, alle 12. Senza perdere i grandi eventi sportivi come gli Internazionali di Tennis San Marino Open, tra il 14 e il 20 luglio, e i film.

New entry autunnale sarà Titano di Giacobbo, racconto di “una storia unica al mondo”, quella della Repubblica di San Marino, in cinque episodi, da novembre 2025 con Roberto Giacobbo. Più avanti, da febbraio 2026, sarà trasmesso Capolavori nascosti, sulle collezioni d’arte delle famiglie italiane. Nell’ambito del progetto di rinnovamento delle sedi, il 6 ottobre la programmazione sarà dedicata al nuovo Studio 1 e un altro studio completamente virtuale, mentre a gennaio cambierà l’aspetto dello spazio del tg. Infine, si potrà ascoltare Radio San Marino su RaiPlay Sound. E per promuovere un rinnovamento pure a livello di personale, dal primo luglio verranno pubblicati i bandi per assumere giornalisti e figure tecniche a tempo determinato.