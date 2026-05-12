Amarcord a San Marino, Romina Power sulle orme del padre, i Pooh sulla funivia di “Chi fermerà la musica” GALLERY

SAN MARINO. Giornata da amarcord ieri sul Titano. Romina Power ha visitato la Repubblica e i luoghi iconici del film “Il principe delle volpi” (1949) che avevano visto come protagonista il padre Tyrone. L’attrice e cantante ha anche incontrato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati durante la visita a Palazzo Pubblico.

Il gruppo dei Pooh (Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, e Red Canzian) ieri è salito sulla funivia dalla quale fu registrato il famoso video della hit “Chi fermerà la musica” ben 45 anni fa (alcune scene anche a Rimini, 1981). San Marino ha emesso un francobollo che celebra i 60 anni di carriera del gruppo italiano.