Amarcord a San Marino, Romina Power sulle orme del padre, i Pooh sulla funivia di “Chi fermerà la musica” GALLERY

San Marino
  • 12 maggio 2026
I Pooh sulla funivia
I Pooh sulla funivia
I Pooh sulle scale della funivia di San Marino
I Pooh sulle scale della funivia di San Marino
Amarcord a San Marino, Romina Power sulle orme del padre, i Pooh sulla funivia di “Chi fermerà la musica” GALLERY
Amarcord a San Marino, Romina Power sulle orme del padre, i Pooh sulla funivia di “Chi fermerà la musica” GALLERY
Romina Power con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati
Romina Power con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati

SAN MARINO. Giornata da amarcord ieri sul Titano. Romina Power ha visitato la Repubblica e i luoghi iconici del film “Il principe delle volpi” (1949) che avevano visto come protagonista il padre Tyrone. L’attrice e cantante ha anche incontrato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati durante la visita a Palazzo Pubblico.

Il gruppo dei Pooh (Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, e Red Canzian) ieri è salito sulla funivia dalla quale fu registrato il famoso video della hit “Chi fermerà la musica” ben 45 anni fa (alcune scene anche a Rimini, 1981). San Marino ha emesso un francobollo che celebra i 60 anni di carriera del gruppo italiano.

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