Alessandra Gasparini: “Io portabandiera a Parigi per San Marino: ancora non ci credo”

Sfilare con la bandiera del proprio Paese alle Olimpiadi, davanti a 320mila persone, inquadrata da 80 maxischermi in mondovisione. Un onore spettato, nel rappresentare la Repubblica di San Marino, a Alessandra Gasparelli, alfiere assieme a Loris Bianchi nonché la più giovane della sua delegazione. Campionessa italiana under 23, in carica nei 60 metri indoor, la 20enne difenderà i colori biancoazzurri nelle batterie dei 100 metri ai Giochi olimpici di Parigi, in calendario il prossimo 2 agosto alle 10. Lo scorso anno si era fregiata del titolo tricolore Under 20 nei 100 metri outdoor. Risultati a cui quest’anno la super sammarinese residente a Domagnano ha aggiunto l’oro nei 100 metri ai Giochi del Mediterraneo Under 23 in Egitto.