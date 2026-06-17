Al San Marino Outlet ecco shopping, musica e turismo con i concerti di “Summer Vibes”

Non solo shopping, ma un’estate di eventi. Dal 10 luglio al 14 agosto, il San Marino Outlet inaugura la prima edizione di “Summer Vibes”, una rassegna musicale che trasformerà il Centro in un hub di intrattenimento unico nel suo genere. Sei appuntamenti gratuiti, previsti ogni venerdì sera, porteranno sul palco della nuova arena spettacoli (da 1.500 posti) alcuni tra i nomi più amati della scena nazionale: da Sarah Toscano a Le Vibrazioni, passando per Fred De Palma, l’eclettico Cristiano Malgioglio con Angie, l’atteso ritorno di Benji & Fede, fino al gran finale con Molella e Rosa Chemical. L’iniziativa segna una svolta per il gruppo Promos, che punta a una visione pragmatica: «Il territorio è il nostro primo valore», ha dichiarato il ceo Filippo Maffioli. Una strategia che sta già dando frutti concreti: entro fine anno si punta all’apertura di ulteriori quindici negozi. Il progetto “Summer Vibes” è stato studiato per intercettare pubblici trasversali, dalle famiglie ai giovani, offrendo un’esperienza che va oltre lo shopping. «Il concerto è un mezzo per portare le persone a vivere la struttura in maniera nuova - continua Maffioli -. L’intrattenimento diventa volano per l’economia: negozi aperti fino a mezzanotte, promozioni aggressive con uno sconto extra sui saldi e una ristorazione potenziata per accogliere migliaia di visitatori».

Un cambio di passo sostenuto con convinzione dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: «Vogliamo rendere operativa una sinergia strutturata. Lo spostamento di grandi eventi al di fuori del centro storico, in aree più fruibili come questa, permette di valorizzare l’intero territorio, favorendo un afflusso turistico dalla Riviera Romagnola grazie anche al servizio di shuttle bus gratuiti».

L’obiettivo è creare un sistema circolare dove l’ospite, attirato dalla musica, possa scoprire le bellezze di San Marino, usufruire delle strutture ricettive locali e vivere un’esperienza di shopping di alta qualità. «Non vogliamo solo far fare shopping - conclude Maffioli -. Vogliamo far vivere la struttura in modo trasversale, offrendo uno show per ogni target, dalle famiglie ai giovani».

Con l’avvio di questa collaborazione “a quattro mani” tra istituzioni e privati, la Repubblica di San Marino si candida a diventare il palcoscenico di un’estate dinamica e contemporanea. «Buona la prima - ha chiuso Pedini Amati -. Questa è solo la partenza di un percorso che guarderà al futuro con progetti ancora più ambiziosi».

La sfida è lanciata: appuntamento al 10 luglio per la prima grande notte sotto le stelle. I biglietti per l’esibizione di Sarah Toscano saranno disponibili gratuitamente su prenotazione online da oggi.