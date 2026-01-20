Accordo tra San Marino e la Regione Emilia-Romagna: dall’economia alla protezione civile

SAN MARINO. Si avvicinano l’Emilia-Romagna e San Marino. Occorre infatti “consolidare la cooperazione istituzionale, integrare servizi e politiche e rafforzare la capacità di risposta dei territori, per rendere l’azione pubblica sempre più efficace e coordinata a beneficio di cittadine, cittadini e imprese”. Lo prevede il nuovo accordo (quinquennale) di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, firmato oggi a Bologna dal presidente Michele de Pascale e dal segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, alla guida della delegazione sammarinese. Tra le priorità ci sono il sostegno alle attività economiche e alle imprese, la collaborazione nei settori sanitario e sociosanitario, la tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, i trasporti e le infrastrutture, la Protezione civile, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di “iniziative comuni nell’ambito dei programmi dell’Unione europea, alla partecipazione congiunta a progetti di cooperazione territoriale e al rafforzamento delle basi conoscitive” a supporto della pianificazione, della gestione e del monitoraggio del territorio, anche attraverso la condivisione di dati, strumenti tecnologici e competenze. I firmatari la definiscono “un’intesa che nasce dalla volontà condivisa di rafforzare un rapporto storico e di prossimità, fondato su relazioni consolidate e su una crescente interdipendenza tra i due territori, e che punta a rendere più strutturata e stabile la cooperazione su priorità strategiche comuni” per lo sviluppo, la coesione sociale e la qualità dei servizi pubblici, mettendo a sistema competenze, strumenti e buone pratiche.

La giornata si è aperta con un incontro bilaterale tra il presidente de Pascale e il segretario di Stato Beccari: “Questo accordo- commenta de Pascale- rappresenta un passo importante nel rafforzamento di un rapporto istituzionale solido, fondato su interessi comuni e su una visione condivisa di sviluppo. Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino condividono sfide e opportunità che riguardano la qualità dei servizi, la competitività dei sistemi produttivi, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei territori”. Anche Beccari parla di “clima di grande collaborazione”, enfatizzando lo “spirito di cordialità” tra il Titano e la Regione, “testimoniato anche dalla firma del nuovo accordo di collaborazione che aggiorna e amplia i settori di cooperazione rispetto al precedente del 2013”. La delegazione di San Marino, guidata da Beccari, era composta dai segretari di Stato Matteo Ciacci (Territorio e Ambiente, Protezione Civile e Rapporti con l’A.a.s.l.p.), Rossano Fabbri (Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport), e Federico Pedini Amati (Turismo, Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione Investimenti Turistici). Presenti all’incontro, assieme de Pascale, anche le assessore regionali Isabella Conti (Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola) e Roberta Frisoni (Turismo, Commercio, Sport). (Lud/ Dire)