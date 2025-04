“Abbiamo ricevuto il tuo curriculum”: la truffa telefonica passa anche da San Marino

Asdico mette in guardia sull’ultima truffa che interessa anche San Marino e riguarda presunte “offerte di lavoro” legate a curriculum inviati. Si sta diffondendo e fa leva sul desiderio delle persone di trovare un impiego per ottenere informazioni personali sensibili, come dati bancari.

Come funziona

I truffatori chiamano da un numero sconosciuto con il prefisso italiano +39 dicendo di aver ricevuto il tuo curriculum e che desiderano proseguire con un’offerta di lavoro, cercando di convincerti che l’azienda ha “preso in considerazione il tuo profilo”. L’obiettivo non è trovarti una occupazione, ma farti rivelare dati sensibili come numeri di carte di credito, conti bancari o altri dettagli privati. In alcuni casi, in Italia le Associazioni dei Consumatori hanno messo in guardia dalla richiesta di soldi per “costi di attivazione” o presunte spese.

Come difendersi

Se non hai mai inviato un curriculum a quella società o non ricordi di averlo fatto, sei vittima di una truffa. Le aziende, infatti, non chiamano per offrire lavoro a persone sconosciute. Se durante la telefonata, ti chiedono di rivelare informazioni bancarie, come numeri di carte di credito, codici otp o altri dettagli, non fornire alcun dato sensibile. Lo scambio di informazioni, infatti, non viene mai richiesto via telefono da aziende, banche o altri enti istituzionali. Potrebbe trattarsi di una offerta molto allettante, soprattutto fatta da persone che ti incalzano e fanno pressione per non perdere l’occasione, facendo probabilmente leva sul famoso ‘treno’ che passa solo una volta nella vita. Proprio la volontà di spingerti a prendere subito una decisione, è un segnale che si tratta di qualcosa di poco chiaro. Le aziende, infatti, forniscono informazioni trasparenti, senza fare pressioni. A destare dubbi - ricorda Asdico - è anche il fatto di ricevere telefonate da numeri sconosciuti o strani: le società reali utilizzano numeri ufficiali e soprattutto verificabili. Nota bene: la banca dove hai conti correnti, in caso di truffa e perdita di denaro, non restituisce i soldi se sei stato proprio tu a divulgare dati sensibili.

Cosa fare