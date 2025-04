A San Marino un nuovo docufilm su Bud Spencer e Terence Hill

Spaghetti western e scazzottate epiche. San Marino diventa set cinematografico per il docufilm “...E continuano a mangiare fagioli”.

Sarà un omaggio in salsa sammarinese al cinema western all’italiana e alla leggendaria coppia Bud Spencer e Terence Hill il progetto sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo del Titano. La troupe di Human Film International sbarcherà, ha iniziato ieri a girare il docufilm per la regia di Daniel Mercatali e resterà fino a domani.

Distribuito su piattaforme internazionali, il lavoro sarà presentato in anteprima a Roma, Milano, Bologna, San Marino e Amelia (Terni), città di origine della famiglia di Terence Hill. Nata da un’idea del sammarinese, Marcello Vicini (anche autore del libro ispiratore “I fagioli comunque... erano uno schifo”), la pellicola rappresenta un sincero tributo al grande cinema western italiano e alla celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill. «Oltre al suo valore cinematografico - spiega la Segreteria di Stato -, il progetto intende lanciare un messaggio importante contro il bullismo, ispirandosi ai valori positivi presenti nei film di Bud e Terence: nessuna vera violenza, niente morti o volgarità, solo risse comiche, caricature buffe e tanta umanità. Un linguaggio universale capace di far sorridere e riflettere».

Il cast del docufilm annovera nomi come Enrico Vanzina, Sal Borgese (l’indigeno Anulu di Chi trova un amico trova un tesoro), Franco Micalizzi (autore della colonna sonora di Lo chiamavano Trinità) e Manuel de Blas (il Paganini di Altrimenti ci arrabbiamo!).