“A San Marino settimana lavorativa di quattro giorni”: la sfida di Libera

Due proposte per un solo tema: la settimana lavorativa di quattro giorni. A riaprire il tavolo è il partito di opposizione Libera. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: ridurre il numero di giorni lavorativi in una settimana, mantenendo comunque la stessa quantità di ore previste nel contratto. Lo stipendio? Dovrebbe restare invariato o subire solo piccole riduzioni.

Una soluzione che, secondo l’opposizione, favorirebbe la conciliazione tra carriera e famiglia e aumenterebbe il benessere dei dipendenti promuovendo uno stile di vita più equilibrato. Un’alternativa promettente, aggiunge ancora Libera, anche per migliorare produttività e entusiasmo. «Nel panorama sempre più dinamico del mondo del lavoro – osservano gli esponenti della minoranza – l’idea di una settimana lavorativa corta sta guadagnando terreno come una potenziale soluzione per affrontare le sfide del futuro».

Qualche dato

Ma cosa si intende per settimana lavorativa corta? Nota anche come settimana lavorativa di 4 giorni, è una proposta «che sta catturando sempre più l’attenzione nel mondo del lavoro». Non tutte le aziende, però, sono pronte a abbracciare questa nuova prospettiva, temendo una riduzione della produttività o più in generale delle prestazioni aziendali. Ecco perché alcune imprese hanno optato per un modello bisettimanale, con nove giorni lavorativi seguiti da cinque giorni di riposo. Un approccio che non convince del tutto Libera perché, pur offrendo una maggiore flessibilità, potrebbe dimostrarsi meno efficace nel garantire i vantaggi tipici della settimana corta. Sul tema il gruppo consiliare aveva presentato un emendamento, tra l’altro accolto dopo alcuni anni, per avviare un tavolo di confronto tripartito. «Crediamo – ribadiscono – sia una sfida del futuro, correlata all’innovazione dei processi del lavoro, dell’intelligenza artificiale, ma anche del cambiamento necessario per il nostro Paese».

